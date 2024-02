Com empate diante do Vasco, Fluminense chega ao nono jogo sem vitória em clássicos

Em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Fluminense empatou com o Vasco nesta quarta-feira, no Maracanã, e chegou ao nono clássico seguido sem vitória.

No total, foram cinco empates e quatro derrotas (apenas 18,5% de aproveitamento), com quatro gols marcados e 11 sofridos. Além disso, segundo o Sofascore, o Fluminense precisa de 30,7 finalizações para balançar as redes, enquanto sofre um tento a cada 10.

Ainda neste recorte, apesar do aproveitamento negativo, a equipe de Fernando Diniz manteve o estilo de jogo com bastante movimentação e trocas de passes, possuindo 63,2% da posse de bola.

? O Fluminense não venceu nenhum dos seus últimos 9 clássicos. A última vitória foi em 09/04/2023 na final do Carioca. ? 0V - 5E - 4D

? 18.5% apv.

?? 4 gols

? 11 gols sofridos

? 30.7 finalizações p/ marcar gol

?? 10.0 finalizações p/ sofrer gol

? 63.2% posse de bola pic.twitter.com/lNB2evLQrK ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 15, 2024

O último triunfo do Fluminense em clássicos aconteceu no dia 9 de abril de 2023, diante do Flamengo, na decisão do Campeonato Carioca. Na ocasião, a equipe das Laranjeiras venceu de 4 a 1 após ter perdido o jogo de ida por 2 a 0.

Buscando acabar com a estatística negativa, o Fluminense terá um clássico contra o Flamengo, no próximo dia 25, pelo Campeonato Estadual.