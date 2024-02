Com apenas 18 anos, Wesley cresce de produção e vira grata surpresa no Corinthians

O ponta Wesley, de apenas 18 anos, é uma grata surpresa nesse começo de temporada do Corinthians. O atleta passou a integrar o grupo profissional de forma fixa em 2023, com Vanderlei Luxemburgo, e agora vem se consolidando como titular absoluto de um time em construção, liderado por António Oliveira.

Na goleada aplicada sobre o Botafogo-SP por 4 a 1, Wesley anotou o terceiro gol do Corinthians e acertou 88% dos passes tentados, mas o que mais chamou atenção foram seus dados defensivos. Segundo o Sofascore, o jovem teve quatro desarmes e venceu 10 de 14 duelos.

A parte ofensiva, a capacidade de drible e a personalidade para encarar os marcadores são traços típicos do camisa 36, mas a aplicação defensiva pode ser um diferencial para sua maturação em um contexto de maior dificuldade.

Wesley já havia tido bons momentos em jogos contra Grêmio Novorizontino, Santos e Portuguesa, sempre pelo lado esquerdo. Comandado por um técnico que gosta de desenvolver atletas de beirada, as expectativas pelo crescimento do Filho do Terrão são enormes.

Com a camisa do profissional do Timão, Wesley tem 46 jogos, sendo 15 como titular. Nesse recorte, o jovem anotou três gols, sendo o último diante do Botafogo-SP.

O garoto chegou a ser sondado por clubes europeus na virada do ano, mas a nova diretoria do Corinthians, chefiada por Augusto Melo, não quis saber de negociar seu ativo. A cúpula alvinegra entende que ele pode valer mais no futuro, caso seja bem desenvolvido.

A tendência é que Wesley seja novamente titular no próximo domingo (18), no clássico contra o Palmeiras. O jovem deu muita "dor de cabeça" para Marcos Rocha e teve boa atuação no Derby do segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando o Timão era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

