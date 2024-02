Clube japonês anuncia rescisão com Carille e entra com ação na Fifa contra técnico do Santos

A novela entre V-Varen Nagasaki, Santos e Fábio Carille ganhou um novo capítulo. Nesta quinta-feira, o clube japonês anunciou a rescisão contratual com o atual técnico do Peixe.

Além disso, a equipe estrangeira entrou com uma nova ação na Fifa. Desta vez, a medida dos japoneses é referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos de Carrile e dos auxiliares Leandro, Dennis e Cesar.

"V-Vahren Nagasaki entrou com uma ação judicial junto à Federação Internacional de Associações de Futebol (FIFA) no dia 15 de fevereiro (quinta-feira) referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos do técnico Fabio Carrile e dos técnicos Leandro, Dennis e Cesar", escreveu o time.

Vale lembrar que os contratos no Japão são renovados automaticamente a cada 11 meses por questões tributárias. Com isso, o Nagasaki entende que Carille ainda tinha contrato vigente quando acertou a sua transferência para o Santos, em janeiro deste ano.

Recentemente, o V-Varen Nagasaki também entrou com uma ação na Fifa contra o Santos.

A equipe do Japão alega que o Alvinegro Praiano deveria pagar uma multa no valor de U$ 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões) devido à quebra do vínculo de Carille.

O time afirma que, além de não ter sido ao menos contatado pelo Santos, viu o treinador mudar de ideia sobre ficar no clube para a temporada de 2024 e foi pego de surpresa com o anúncio.

Enquanto isso, Carille está treinando o Peixe normalmente. Ele já soma oito jogos, com seis vitórias, um empate e uma derrota.

O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro. pela nona rodada do Estadual.