Cássio celebra marca de 700 jogos com a camisa do Corinthians

Em publicação no Instagram, nesta quinta-feira, o goleiro Cássio celebrou a marca de 700 jogos. O ídolo do Corinthians fez questão de exaltar quem esteve ao seu lado durante o período.

"Obrigado a todos vocês que me ajudaram a alcançar essa marca! Certamente, sem vocês, não seria possível. Sinto-me privilegiado em poder escrever meu nome na história do Corinthians!", começou.

"Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, diretoria, atletas, treinadores, comissão técnica, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipe de marketing, seguranças, limpeza, cozinha e todos os colegas que fizeram/fazem parte destes 700 jogos há mais de uma década ao meu lado!Glória a Deus", terminou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ca?ssio Ramos (@rcassio12)

A marca foi atingida na derrota do Timão para o Santos, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Já na vitória contra a Portuguesa, na rodada seguinte do torneio estadual, na Neo Química Arena, ele recebeu uma homenagem.

Considerado um dos maiores jogadores da história da agremiação, o goleiro, de 36 anos, coleciona títulos em sua passagem pelo Corinthians, com um Mundial, uma Libertadores, dois Brasileiros , quatro Paulistões e uma Recopa Sul-Americana.

Em seu próximo desafio, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. Ainda na lanterna do Grupo C, o Timão está com nove pontos e atrás de Inter de Limeira (10), Mirassol (11) e RB Bragantino (14).