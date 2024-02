Carpini quase escalou lateral de 16 anos no San-São, mas decidiu preservar o garoto

O técnico Thiago Carpini teve um baque de última hora no São Paulo antes do clássico contra o Santos, nesta última quarta-feira, no Morumbis. Durante o aquecimento, o lateral direito Moreira, que seria titular no duelo, sentiu dores na coxa direita e precisou ser cortado pelo treinador.

Carpini fez uma escolha ousada. Ele trocou o ala por Giuliano Galoppo, que completou o meio de campo com Alisson e Pablo Maia. O paraguaio Bobadilla foi deslocado para o lado direito. O Tricolor, portanto, iniciou o embate sem um lateral de ofício.

O comandante tinha apenas uma opção no banco de reservas: Igor Felisberto. O lateral direito de só 16 anos, que fez parte da campanha do clube na última Copinha, quase foi escalado como titular no San-São.

Apesar de pensar em colocar o jovem atleta, Thiago Carpini hesitou e preferiu deixá-lo no banco de reservas. Ele não quis arriscar e preferiu preservar o garoto.

"Em relação ao Igor Felisberto, já tive a idade dele, tive meu momento de transição. Passou pela cabeça oportunizar ele, tivemos que definir em cinco minutos e mudar toda uma estratégia que treinamos a semana toda. Ou daria certo ou eu poderia comprometer o futuro de uma promessa do São Paulo de apenas 16 anos. Preferi presevar o garoto. A responsabilidade não é do jovem, claro que a partir do momento que ele está no elenco, também carrega uma certa responsabilidade. Mas preferi ser precavido e não queimar o futuro do garoto", justificou.

Igor Felisberto foi um dos destaques do São Paulo na Copinha deste ano e, logo após o torneio de base, foi integrado ao elenco profissional e ainda aguarda por uma oportunidade.

A possível lesão de Moreira pode virar uma dor de cabeça e tanto para Carpini nos próximos jogos. Sem Igor Vinícius e Rafinha, machucados, o treinador teria pouquíssimas opções para a posição.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o São Paulo busca a reabilitação neste sábado, quando encara o Bragantino no Morumbis, pela nona rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).