Carille, treinador do Santos, reforça retrospecto positivo em clássicos paulistas

Comandando o Santos, Fábio Carille bateu o São Paulo no Morumbis na última quarta-feira e aumentou seu bom retrospecto em clássicos paulistas. De acordo com os dados do Sofascore, ele possui 60,5% de aproveitamento neste quesito.

O técnico de 50 anos comandou dois clubes paulistas em sua carreira: o Corinthians, em 2017, 2018 e 2019, e o Santos, em 2021, 2022 e 2024. Somando os jogos pelas duas equipes, são 38 clássicos paulistas disputados, com 20 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Ainda neste recorte, a equipe de Carille marcou 40 gols, sofreu 28 e passou 16 jogos sem ter seu gol vazado. Apenas contra o São Paulo, ele possui 64% de aproveitamento.

Fábio Carille enfrentando clássicos paulistas como treinador: ?? 38 jogos

? 20 vitórias

?? 9 empates

? 9 derrotas

? 60.5% aproveitamento (!)

?? 40 gols

? 28 gols sofridos (!)

? 16 jogos sem sofrer gols (42%!) ? Contra o São Paulo, ele tem 64% de aproveitamento! ?? pic.twitter.com/q1HaC8YOqU ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 15, 2024

Nos três clássicos disputados em 2023, Carille venceu dois e perdeu um. As vitórias foram sobre São Paulo e Corinthians, enquanto a derrota veio para o Palmeiras.

Caso o Santos não cruze algum rival na fase eliminatória do Campeonato Estadual, a partida contra o São Paulo pode ter sido o último clássico da equipe no ano. Isso porque, o Alvinegro Praiano disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Sob comando de Carille, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para confronto contra o Novorizontino. O jogo é válido pelo Paulistão e será realizado na Vila Belmiro.