Brasileira Luisa Stefani e holandesa Demi Schuurs avançam à semifinal no WTA 1000 de Doha

Nesta quinta-feira, a tenista brasileira Luisa Stefani, número 16 do ranking mundial, ao lado de sua companheira holandesa Demi Schuurs, venceu as quartas de final por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e se classificou para a semifinal de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar. Elas enfrentaram Elise Mertens, da Bélgica, e Hsieh Su-wei, de Taiwan.

Apesar do favoritismo das adversárias, que lideram o ranking da WTA e são as atuais campeãs do Austrália Open, Luisa e sua parceira ganharam o jogo rapidamente, em apenas uma hora e nove minutos de partida.

A dupla da brasileira teve uma grande porcentagem nos Break Points (venceram seis de nove). Além disso, tiveram uma conversão de 65,7% de pontos ganhos no primeiro saque.

Na próxima fase, elas irão enfrentar as tchecas Marie Bouzková e Markéta Vondroušová em jogo que será realizado nesta sexta-feira. O horário do confronto ainda não está definido.

O torneio no Catar vale 1000 pontos no ranking mundial e conta também com uma premiação de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 16 milhões). O previsto é que a competição tenha seu encerramento neste sábado.