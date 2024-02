Brasil se mantém na 5ª colocação em 1º ranking de seleções da Fifa de 2024

A Fifa divulgou a primeira atualização do ranking mundial de seleções de 2024.

O que aconteceu

Top-10 seguiu da mesma forma que na temporada passada. As seleções europeias e sul-americanas ainda não entraram em campo neste ano.

As movimentações no ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Campeão da Copa da Ásia, o Qatar foi a seleção que mais ganhou posições no ranking, saltando do 58º lugar para o 37º.

Jordânia, finalista da competição asiática, ganhou 17 posições e ocupa o 70º lugar. Finalista da CAN, a Nigéria ganhou 14 posições e está na 28ª colocação.

Já Marrocos ultrapassou os Estados Unidos e está na 12ª posição, atrás de Uruguai e Croácia.

Confira o top-10: