Bahia volta a vencer na Copa do Nordeste; Atlético-GO goleia e Criciúma perde de virada no Catarinense

Na noite desta quinta-feira, diversas competições ao redor do Brasil ganharam sequência. O Bahia entrou em campo pela Copa do Nordeste, enquanto clubes como Atlético-GO, Vila Nova, Cuiabá e Criciúma tiveram seus duelos por seus respectivos campeonatos estaduais.

Copa do Nordeste



O Bahia retomou o caminho das vitórias na Copa do Nordeste. Em jogo válido pela terceira rodada da competição, o Esquadrão de Aço superou o América-RN, por 3 a 0, em confronto realizado na Arena Fonte Nova. Os gols da equipe mandante foram marcados por Santiago Arias, Caio Alexandre e Ademir.

Com o triunfo diante de sua torcida, o Bahia voltou a vencer após a derrota para o River-PI na última rodada. O time assumiu a liderança do Grupo B do torneio, chegando aos seis pontos. Enquanto isso, o América-RN segue na lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto somado.

Também nesta quinta-feira, Treze e CRB empataram em 1 a 1 no Estádio Governador Ernani Sátyro. O duelo entre ABC e Botafogo-PB, por sua vez, foi suspenso. A arbitragem decidiu pela suspensão do jogo após um problema em uma das torres de iluminação do estádio.

?? Líder também na Lampions! Esquadrão aplica 3 a 0 no América-RN e assume dianteira do grupo na Copa do Nordeste, assim como no Estadual. Gols de Santiago Arias, Caio Alexandre e Ademir. Domingo é BA-Vi! #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/13PyCJlpBW ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 16, 2024

Goiano



Pelo Campeonato Goiano, dois clubes das Séries A e B entraram em campo. Pela nona rodada do Estadual, o Atlético-GO goleou o Goiatuba EC, por 6 a 0, graças a gols de Luiz Fernando (2x), Shaylon (2x), Gabriel Baralhas e Adriano Martins. A partida foi realizada no estádio Antônio Accioly.

Já o Vila Nova bateu o Morrinhos com tranquilidade, por 3 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Igor Lemos, Luciano Paulino e José Fernando marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Os resultados deixam o Atlético-GO na terceira posição, com 19 pontos, enquanto o Vila Nova colou no líder Goiás, indo aos 20. Já o Goiatuba fica na quinta colocação, com 15 pontos, e o Morrinhos está na lanterna, com apenas três.

Mato-Grossense



Também nesta quinta-feira, o Cuiabá recebeu a Associação Atlética Araguaia na Arena Pantanal. O Dourado saiu com o triunfo por 3 a 0, com gols de Lucas Fernandes, Clayson e Fernando Sobral, pela sétima rodada do Campeonato Mato-Grossense.

Com isso, o Cuiabá alcançou os 15 pontos e segue na perseguição ao líder União Rondonópolis, que também venceu na rodada e chegou aos 19 pontos.

VITÓRIA DO DOURADO! Com gols de Lucas Fernandes, Clayson e Fernando Sobral, derrotamos o Araguaia e somamos mais três pontos no estadual! Boa, time! No domingo, voltamos a campo contra o Academia, em Rondonópolis. PRA CIMA ?#OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/Xvc9WkOFKu ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 16, 2024

Catarinense



Em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma recebeu o Brusque e perdeu de virada, por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse. Claudinho marcou para o Tigre, enquanto Rodolfo Potiguar e Yerson Candelo (contra) viraram para os visitantes.

Com o resultado, o Criciúma mantém os 18 pontos conquistados até aqui e segue no topo da classificação. A equipe, porém, encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas. O Brusque, por outro lado, pulou para a sétima posição, indo aos 10 pontos.

Confira mais resultados dos estaduais desta quinta-feira:

Campeonato Gaúcho



Caxias 1 x 2 São José

Campeonato Pernambucano



Santa Cruz 0 x 0 Retrô