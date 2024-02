Atacante do Atlético de Madri diz que torce e sonha em jogar no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O brasileiro Samuel Lino, atacante do Atlético de Madri, disse que é torcedor do Corinthians e que sonha em jogar no clube do Parque São Jorge.

O que aconteceu

Samuel Lino revelou seu time do coração em entrevista à TNT Sports. O jogador de 24 anos vem se destacando pelo Atleti e sendo titular, registrando seis gols e cinco assistências na atual temporada europeia.

Ele disse que quase foi negociado com o Corinthians e que ainda sonha em defender o clube. Revelado pelo São Bernardo, o atacante está na Europa desde o segundo semestre de 2019.

Sou corintiano, gosto muito do Corinthians. Sempre que volto para o Brasil de férias, vou em algum jogo. É o clube do meu coração. Estive quase, mas um dia eu sonho, sim, em jogar no Corinthians. Samuel Lino, à TNT Sports

Negociação frustrada

Samuel Lino tinha um acordo verbal e esteve perto de assinar com o Corinthians antes de deixar o Brasil. Ele falou em dezembro do ano passado sobre a negociação, que ocorreu antes de ele assinar com o Gil Vicente, de Portugal.

No entanto, o atacante disse que foi "tratado super mal" e encerrou as tratativas. Segundo o jogador, ele e seu empresário se sentiram desrespeitados por uma pessoa não identificada do clube durante uma reunião.