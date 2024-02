Flaco López comemora fase decisiva no Palmeiras e lembra 'tempo ruim' no clube

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 na noite de hoje em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Flaco López, no fim do segundo tempo, marcou o gol da vitória.

O argentino, que chegou a seu quinto gol na temporada e assumiu a artilharia do time e do Paulistão, de forma isolada, teve o nome gritado pela torcida após balançar as redes. Depois do apito final, Flaco falou sobre o apoio recebido.

"Muito feliz. Tinha passado muito tempo ruim aqui e hoje é uma felicidade imensa escutar meu nome na torcida. Fico muito feliz. Isso dá muita motivação para seguir melhorando", disse em entrevista à TNT Sports.

Com este resultado, o Verdão fica com 17 pontos e segue na liderança do Grupo B. Assim, a equipe mantém sua invencibilidade no Estadual. Agora, o time comandado por Abel Ferreira tem dois empates e cinco vitórias.

O Palmeiras agora volta a campo neste domingo para clássico contra o Corinthians, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.