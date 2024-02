Após empate do Vasco, Vegetti critica arbitragem do clássico contra o Fluminense

O Vasco ficou no empate com o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado fez os cruzmaltinos saírem da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Os vascaínos saíram de campo reclamando muito da arbitragem. Os jogadores reclamam dos dois gols anulados, além da não marcação de um pênalti.

O atacante Vegetti lamentou a arbitragem do clássico, que teve duas expulsões e um clima muito tenso, especialmente no segundo tempo.

"Um gol legítimo, um pênalti não marcado. Um gol meu no final. A arbitragem prejudicou um espetáculo belíssimo, contra uma equipe muito boa. É ruim para o torneio, que é ótimo, o Carioca. Vamos pensar sempre em vencer. O Vasco vai sempre querer as melhores coisas. Mas hoje não tem como falar de futebol. Um desastre, infelizmente", disse.

O Vasco terá a chance de se recuperar na próxima rodada, neste domingo, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.