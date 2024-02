Amor de pai: António Oliveira diz como tenta reinventar o Corinthians

António Oliveira citou a relação de um pai com seus filhos para explicar seu trabalho na reação no Corinthians.

Amor de pai

O treinador português disse que é "apenas mais uma peça" no clube e dividiu os méritos da retomada do time. Ele assumiu o Alvinegro paulista às vésperas da partida contra a Portuguesa e, após a goleada sobre o Botafogo-SP, está com 100% de aproveitamento.

António afirmou que seu papel é como o de um pai: o de apoiar, mas também de repreender quando preciso. Ele destacou sua função como "gestor de recursos humanos" de recuperar a confiança do elenco, e assim potencializar tanto o individual dos jogadores quanto o coletivo da equipe.

Sou apenas mais uma peça dentro de muitas essenciais do clube, vim para ajudar. As peças principais são os jogadores, os verdadeiros artistas, que têm que ser cobrados, mas também apoiados. Um treinador não pode viver apenas de treino e jogo, é um gestor de recursos humanos. Por trás do jogador há o ser humano, tem que tratar dessa forma, dar carinho. É como um pai, dá amor, repreende quando é preciso. Trabalho do treinador tem a ver com agregar em um objetivo comum, esse tem sido o meu papel. António Oliveira, em coletiva

Méritos do time: "Equipe toda está de parabéns, com naturalidade acaba por ganhar o jogo, melhor coletivamente e individual. Estou muito orgulhoso de todos, sem exceção. Jogadores são os grandes artistas desse clube, a vitória é deles. Segunda vitória, mas é mais uma de um longo caminho que temos".

O que mais António Oliveira disse

Impacto da vitória: "São apenas três pontos, dentro de uma caminhada longa que temos pela frente, temporada recheada, queremos estar nas competições até o fim. Nessa perspectiva, a vitória nos dá confiança, resgate emocional dentro da qualidade enorme deste elenco".

Análise do jogo: "Nos primeiros minutos, acabamos por materializar e chegar cedo ao gol. Houve 15, 20 minutos do Botafogo-SP na 1ª parte que o adversário parecia estar por cima. Tivemos algumas falhas, vai haver acertos e erros nessa fase de construção, possibilitamos que adversário acreditasse e chegasse ao gol. Consertamos algumas situações, espaços a explorar na segunda parte, que não tivemos sucesso antes muito por causa do gramado pesado, não deixava rolar bem a bola. Sem chuva na segunda parte, qualidade dos jogadores, dentro da proposta da nossa forma de jogar, conseguimos explorar espaços, o 3º gol é reflexo disso".

Melhoria no ataque: "Reflexo do trabalho deles, Yuri e Wesley. Comprometidos, com qualidade e talento deles, por definir e dar sucesso àquilo que propomos dentro da nossa forma de jogar. Eles têm talento, disse que íamos resgatar principalmente a confiança. E como se faz isso? Com vitórias".

Importância do elenco: "Rodrigo [Garro], Raniele, Fausto, Rojas, Romero, Hugo, Caetano, GH, todos eles. Principalmente aqueles que não entraram e são importantes para o trabalho diário, preparo para a competição. Todos são importantes e quem é beneficiado é o Corinthians.

Clássico pela frente: "Mais um jogo no domingo, carrega essa carga emocional, principalmente para o torcedor. Em qualquer competição, temos que entrar para ganhar. Foi assim hoje, contra a Portuguesa, e domingo tem que ser também. Prometemos que vamos competir, correr, trabalhar muito e dar tudo para conquistar os três pontos".

Relação com Abel: "Minha relação com Abel é de muito respeito. Ele é alguém que tem feito um trabalho extraordinário aqui no Brasil, coroada com muitos títulos, representado da melhor forma o que é o treinador português."

Situação na tabela: "Dois jogos atrás se falava de rebaixamento, e agora já de classificação. Nós vivemos cada dia e cada jogo, depois no final vamos fazer as contas".

Recuperação de Yuri Alberto: "Centroavante vive de gols, apesar de eu achar em outra perspectiva, que muitas vezes vai ter um trabalho que eventualmente libera outros espaços, mas evidente que o centroavante, para ganhar essa confiança, depende dos gols. O Yuri, já disse no ultimo jogo, é um jogador, é evidente que todos passam por fases distintas, agora ele está a se reerguer. Estamos aqui para ajudar, apoiar, ele e todos os outros, até aquele que menos jogam. Todos têm a mesma atenção pela minha parte. Parabéns ao Yuri, mas a todos os outros".