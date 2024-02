António elogia jogadores do Corinthians após goleada contra Botafogo-SP e projeta Derby: "Vamos competir"

O técnico António Oliveira elogiou os jogadores do Corinthians após a goleada da equipe por 4 a 1 contra o Botafogo-SP, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O comandante destacou o resgate da confiança dos atletas e prometeu que o conjunto vai competir no Derby do próximo domingo (18), na Arena Barueri.

"É reflexo do trabalho deles. Eles são os grandes artistas, se comprometem. É qualidade deles, que dão sucesso ao que propomos. Eles têm qualidade, e precisavam resgatar confiança. Confiança se resgata com vitórias. É mais uma vitória dentro de um caminho que temos pela frente. A vitória é deles", comentou António em entrevista coletiva, no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

O Corinthians goleou o Botafogo-SP com gols de Romero (duas vezes), Yuri Alberto e Wesley. Agora, o Timão terá pela frente o rival Palmeiras, no que vai ser o primeiro Derby da carreira de António.

"O Derby carrega uma carga emocional, especialmente para o torcedor, e temos responsabilidade. Temos sempre que jogar para ganhar. Domingo é para ganhar. Vamos competir, trabalhar muito, e vamos dar tudo para conquistar os três pontos", complementou o treinador.

Com o triunfo em Ribeirão Preto, o Corinthians chegou aos nove pontos no Estadual, mas segue na lanterna do grupo C. Red Bull Bragantino (14), Mirassol (11) e Inter de Limeira (10) estão à frente do Timão na tabela.

Veja outros trechos da coletiva de António Oliveira:

Análise do jogo

"Foram minutos de qualidade do Corinthians, especialmente nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, chegamos cedo ao gol. Acho que cada um dos gols está dentro daquilo que queremos, dentro do nosso comportamento. Houve uns 20 minutos do Botafogo na primeira parte, em que eles pareciam por cima, tivemos falhas, especialmente na nossa primeira fase de construção, com erros técnicos. Corrigimos algumas situações na segunda parte. O gramado atrapalhou, a bola não rolou bem. No segundo tempo, com o gramado mais seco, com a qualidade dos jogadores, aproveitamos os espaços. A equipe toda está de parabéns. Estou orgulhoso dos jogadores. Todos, sem exceção. A vitória é deles".

Importância de seu trabalho

"Sou apenas mais uma peça, dentro de muitas que são essenciais. Vim para ajudar. As peças principais são os jogadores. Eles precisam ser cobrados, mas também acarinhados. Existe uma forma de jogar, que nós, dentro do exercícios que implementamos, queremos consolidar. Um treinador não pode só saber de treino e jogo, ele é um gestor de recursos humanos, de pessoas. Por trás do jogador, tem um ser humano. Que nem um pai, dar amor e repreender quando é preciso. Temos um objetivo em comum. Esse tem sido o meu papel, sou uma peça e estou aqui para ajudar."

Já pensa em classificação para o mata-mata?

"Dois jogos atrás, falava-se em rebaixamento, agora falamos em classificação... Nós vivemos a cada dia e a cada jogo, e depois no final faremos as contas. Vamos trabalhar sempre para dar o nosso melhor na competição seguinte."

Yuri Alberto

"O centroavante vive de gols, apesar de eu ver outra perspectiva. Muitas vezes o centroavante tem o trabalho de dar passes para outro jogador ter condição de finalizar. Mas é evidente que o atacante precisa dos gols, para ganhar confiança. O Yuri é um grande jogador, mas é evidente que toda gente passa por fases distintas. Ele está a reerguer-se e estamos aqui para apoiá-lo, como todos os outros. Todos são importantes e possuem o mesmo carinho. Parabéns ao Yuri e a todos, que foram determinantes para vencermos mais uma vez."