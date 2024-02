Alvo de desconfiança da torcida, Juan ganha respaldo de Carpini no São Paulo

O atacante Juan decepcionou no clássico entre São Paulo e Santos, na última quarta-feira, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Escalado como dupla de ataque de Calleri, ele desperdiçou algumas chances de gol e ouviu críticas da torcida.

Apesar da chateação dos torcedores são-paulinos com o desempenho do jogador, Juan segue respaldado pelo técnico Thiago Carpini. O treinador saiu em defesa do jovem atleta e elogiou a sua atuação após a derrota no San~São.

"A gente entende a chateação do torcedor. O Juan é um cara que trabalha muito, seria muito injusto a gente colocar a derrota nas costas do Juan. Tivemos chances, gol anulado no primeiro e no segundo tempo. Ele fez um gol na última partida nossa no Morumbis. Hoje ele cumpriu várias funções, é um atacante que também se cobra pelos gols. Outros atletas tiveram chances hoje e não fizeram, não posso culpar o Juan. A chateação da torcida é dele também", afirmou Carpini em entrevista coletiva.

Juan vem tentando conquistar seu espaço no São Paulo. Ele é o único centroavante de ofício do elenco tricolor, além do titular Calleri, mas ainda não conseguiu agarrar as oportunidades que teve.

Sem contratações para a posição, considerada carente pela diretoria, ele começou a ser aproveitado por Carpini. Até aqui, em cinco partidas disputadas, ele marcou um gol diante do Água Santa, no Morumbis. No ano passado, ele foi bastante utilizado por Dorival Júnior, mas colocou apenas três bolas na rede em 42 jogos.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o São Paulo buscará a reabilitação neste sábado, no duelo contra o Bragantino, no Morumbis. O confronto, válido pela nona rodada do Paulistão, terá início às 18h (de Brasília).