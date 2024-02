Acertado com Corinthians, Pedro Henrique chega em São Paulo para realizar exames médicos

O ponta Pedro Henrique chegou em São Paulo na noite desta quarta-feira (14). Acertado com o Corinthians, o jogador de 33 anos deve realizar exames médicos na quinta (15) e, se não houver qualquer imprevisto, assinar contrato de dois anos com o Timão.

A diretoria do Corinthians vai "correr contra o tempo" para registrar o atleta na Federação Paulista de Futebol até sexta-feira (16), último dia de inscrição para a primeira fase do Campeonato Paulista. O clube também busca agilizar as chegadas do lateral direito Matheuzinho e do meia Igor Coronado.

A cúpula do Timão topou pagar US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões) ao Internacional para adquirir Pedro Henrique em definitivo. O contrato está sendo costurado com duração de dois anos.

Os dirigentes do Corinthians identificaram uma carência no setor da ponta e viu no atleta de 33 anos uma oportunidade de mercado. O jogador perdeu prestígio com Coudet no Colorado e estava negociando com o Vasco, mas as tratativas emperraram.

Após longo período na Europa, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022 para vestir as cores do Inter. Ao todo, o atleta soma 90 jogos, 21 gols e sete assistências pela equipe do Sul.

O clube também monitora opções para a zaga e busca mais um volante, mas a tendência é que o elenco esteja fechado apenas no Campeonato Brasileiro.