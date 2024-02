'A sogra vai bem': esposa de novo técnico corinthiano faz provocação

A chegada do técnico português, António Oliveira, ao Corinthians, segue repercutindo nas redes sociais. Na última quarta-feira, horas antes do duelo do Timão contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, foi a vez da esposa do treinador entrar na brincadeira com relação à sogra.

"Está tudo bem com a sogra", disse a esposa de Oliveira, durante uma live no Instagram. Ela respondia à pergunta de torcedores, que questionaram sobre o estado de saúde da sogra de António Oliveira.

A brincadeira entre os torcedores do Corinthians tem a ver com um outro técnico português: Vitor Pereira, que não renovou com o Timão em 2022, após uma temporada que terminou com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico alegou que precisava retornar a Portugal por conta de problemas de saúde da sogra. No entanto, semanas após a recusa, Pereira acertou com o Flamengo para a temporada de 2023.

Além da esposa, o próprio António Oliveira entrou na brincadeira. Após a estreia à frente do Corinthians, contra a Portuguesa, na NeoQuímica Arena, o comandante disse que mandou beijos para a sogra, que estava na arquibancada.