Vasco SAF notifica Pedrinho por entrevista recente sobre CT

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Vasco SAF notificou o presidente do clube associativo, Pedrinho, por conta de seus posicionamentos públicos recentes.

O que aconteceu

A Vasco SAF se incomodou com uma entrevista de Pedrinho dada ao "ge". O ponto de discordância foi em relação aos investimentos no CT Moacyr Barbosa.

Pedrinho cobrou investimentos no CT mesmo que haja um imbróglio atual em relação ao terreno. Há empecilhos jurídicos que travam a cessão do local do clube associativo para a Vasco SAF. A empresa, por sua vez, entende que não há segurança para investimentos pesados enquanto a situação não for resolvida.

A notificação da Vasco SAF é para que Pedrinho não omita informações estabelecidas no contrato. Na ocasião em si, ela entendeu que o presidente não trouxe à público todos os detalhes da situação do terreno, que hoje pertence ao clube associativo.

A Vasco SAF entende que a obrigatoriedade em resolver o imbróglio jurídico do terreno é da associação. A gestão de Pedrinho, por sua vez, enxerga que este motivo não é suficiente para a 777 não investir no local.

Tal notificação faz parte de uma burocracia estabelecida entre a Vasco SAF e a gestão de Pedrinho. Nela, ficou acordado que todos os trâmites envolvendo os dois lados precisam ser documentados. No período da gestão de Jorge Salgado não existia esse processo burocrático e o trato era feito de maneira mais informal.

Pedrinho nega ruptura

Pedrinho postou vídeo ontem (14) rebatendo informações sobre uma possível ruptura com a 777. O jornalista Jorge Nicola havia dito que o dirigente e seus pares estudam uma forma de romper o contrato com a empresa norte-americana para abrir caminho à Crefisa, hoje patrocinadora do Palmeiras.

Pedrinho negou este movimento. O ídolo vascaíno afirmou que sua gestão apenas tem feito um trabalho de fiscalização e de proatividade. E que as conversas com a Crefisa são exclusivamente sobre a modernização de São Januário.

"Tem circulado uma notícia de que tem tido briga, ruptura, mas não tem nada disso. Não é porque eu não participei do planejamento do futebol que isso pode gerar qualquer briga ou confusão. A nossa gestão tem por característica ser mais proativa, ter iniciativa, fiscalizar, cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma alguma somos beligerantes, só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre buscando o diálogo", disse, complementando:

"Com relação ao seu José [Roberto Lamacchia], da Crefisa, todos sabem que temos uma ótima relação. Temos conversado e muito, mas sobre a modernização de São Januário. Que isso fique claro".

Pedrinho fez alerta e deu sugestões à 777

Pedrinho fez alguns alertas internos e deu sugestões à SAF antes de receber a notificação. Dentre os assuntos, problemas estruturais de São Januário, consórcio do Maracanã e indicação de reforços, mas as conversas não evoluíram.

O UOL também apurou que integrantes da Vasco SAF solicitaram que a Ferj trate os assuntos somente com eles. Pedrinho e seus pares chegaram a visitar a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e se reuniram com o presidente da entidade, Rubens Lopes, durante o período de sua posse.