Volta Redonda x Botafogo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Volta Redonda e Botafogo se enfrentam hoje (14) em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O confronto será às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira.

O jogo tem transmissão do Bandsports (TV fechada) e do Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Voltaço vem de derrota para o Flamengo e tenta retomar o caminho das vitórias. A equipe está em nono, com oito pontos.

O Botafogo quer entrar no G4. O alvinegro está em quinto, com 11 pontos, um a menos que o Vasco, em quarto. Além disso, já são três jogos sem vencer.

O Botafogo ainda não terá o lateral-direito Damián Suárez. Último reforço contratado, o uruguaio não pôde ser regularizado a tempo por conta do recesso de Carnaval. Com a proximidade do jogo pela pré-Libertadores, o Alvinegro deve ter um time alternativo.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley, Robinho e Vini Moura; MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Felipe Loureiro.

Botafogo: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexader Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Botafogo x Volta Redonda -- 8ª rodada do Carioca

Data e hora: 14 de fevereiro de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Transmissão: Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)