Vasco venceu apenas dois dos últimos dez clássicos contra o Fluminense

Nesta quarta-feira, Fluminense e Vasco entram em campo para mais um Clássico dos Gigantes. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, acontece no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor tem levado a melhor nos últimos confrontos entre as equipes. Segundo o Sofascore, a equipe perdeu apenas duas das últimas dez partidas contra o rival.

As únicas vitórias do Vasco no período aconteceram com um intervalo de tempo significativo. A primeira ocorreu em 2019, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, vencido pela equipe por 2 a 1. Posteriormente, o Fluminense manteve um tabu de quase quatro anos sem perder para o rival.

A segunda vitória do Vasco nos últimos dez clássicos contra o Tricolor aconteceu na última vez que as equipes se encontraram. Também pelo Brasileiro, o Cruzmaltino derrotou o Fluminense por 4 a 2 e pôs fim à má sequência de resultados contra o rival.

Além disso, o Fluminense vazou a defesa do Vasco nos últimos oito jogos entres os times. O empate em branco pelo Brasileiro de 2019 foi a última vez que a equipe não sofreu gols do Tricolor.

O Vasco busca acabar com a invencibilidade do rival na temporada, além de emendar a segunda vitória seguida no clássico. A equipe ocupa a quarta posição do Carioca, enquanto o Fluminense lidera a competição.