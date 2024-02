Três zagueiros? Entenda mudança tática do Corinthians com António Oliveira

O Corinthians enfrenta o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Nicnet. Esse será apenas o segundo jogo do Timão sob o comando de António Oliveira, que chegou ao clube para substituir Mano Menezes. Mesmo com pouco tempo de treino, o técnico português já começa a implementar seus conceitos de jogo no dia a dia.

Contra a Portuguesa, António mexeu na estrutura da equipe ao escalar Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano juntos, sacando o lateral esquerdo Hugo.

No momento ofensivo, a equipe de fato se comportou com uma linha de três, com o trio de zagueiros iniciando a saída de bola enquanto Fagner e Wesley atuaram como "alas". Raniele foi o primeiro volante, Maycon jogou mais avançado e Rodrigo Garro foi o responsável por articular as jogadas ofensivas, com muita movimentação.

Yuri Alberto, mais deslocado para o lado do campo, encostava em Pedro Raul para ajudar a dar mais volume ofensivo, empurrando a linha defensiva da Portuguesa.

No momento defensivo, no entanto, o time se postava com quatro defensores, com Caetano na lateral esquerda. Em alguns momentos, Raniele "afundava" entre os zagueiros para formar uma linha de cinco, movimento que fazia muito nos tempos de Cuiabá com o próprio Antônio.

A tendência é que treinador mantenha a estrutura para o jogo desta quarta, contra o Botafogo-SP. Léo Mana e Gustavo Henrique devem substituir os suspensos Fagner e Raul Gustavo, enquanto Romero pode ocupar a vaga do lesionado Pedro Raul.