Tite pede tempo para melhora do desempenho do Flamengo

Apesar de estar na vice-liderança do Campeonato Carioca, o desempenho do Flamengo nos clássicos contra o Vasco e Botafogo deixou a desejar e o técnico Tite pediu tempo para a melhora do time.

Os dois clássicos foram os primeiros grandes testes da temporada. O Flamengo empatou com o Vasco em 0 a 0, com direito a pênalti perdido por Gabriel Barbosa, e venceu o Botafogo por 1 a 0 graças a um gol de Léo Pereira nos acréscimos do segundo tempo.

A torcida criticou a equipe nos dois jogos. O técnico Tite pediu tempo para fazer a equipe melhorar o desempenho com o esquema tático com dois meias, Nicolás De la Cruz e Arrascaeta.

Tite citou o trabalho feito com o Corinthians. "Vocês acham que fiz com o Jadson assim rápido para que fosse o melhor jogador do campeonato de 2015? Precisa de tempo. Só falando de uma história de jogadores de flutuação. Não estou comparando jogador, só a função. Vocês acham que o Bernardo Silva no City não demorou tempo para que ele pudesse produzir a mecânica. Uma a gente já tem dominada. A outra, a gente precisa potencializar. O Nico está mais perto do 10 do que do 5. O Arrascaeta é 10. O Nico está perto do Arrascaeta".

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, quando terá pela frente o Bangu, em Aracaju, às 21h30 (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.