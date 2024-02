Técnico do São Paulo, Thiago Carpini enfrenta o Santos pela primeira vez após recusa

O técnico Thiago Carpini vive uma lua de mel pelo São Paulo. Depois de quebrar o jejum em Itaquera e conquistar o título da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, o treinador medirá forças contra o Santos pela primeira vez. E por pouco, ele não poderia estar do outro lado do confronto.

Carpini foi a primeira opção da diretoria do Santos, presidida por Marcelo Teixeira, para comandar o time e reerguê-lo de volta à elite do futebol brasileiro. Já no fim do ano passado, o Peixe ficou muito perto de contratar o treinador, mas o negócio desandou nas últimas horas.

O acordo estava praticamente selado, quando o Cruzeiro, na Primeira Divisão, tentou atravessar o negócio. O técnico ficou balançado com a procura da Raposa, e as conversas com o clube alvinegro não avançaram. À época, ele decidiu permanecer no Juventude.

Em uma entrevista recente, Carpini se disse lisonjeado com o convite do Santos, mas afirmou que não sentiu clareza no projeto apresentado pelo Peixe e que não acreditava ser o momento ideal para ele, um treinador jovem, comandar o time, que havia sido rebaixado a poucas semanas.

Pouco tempo depois, veio o São Paulo. O Tricolor, que de uma hora para outra perdeu Dorival Júnior para a Seleção, enxergou o técnico como a melhor opção para dar sequência ao trabalho. O clube, então, decidiu pagar a multa de R$ 1 milhão estipulada no contrato com o Juventude e acertou a chegada do comandante.

Em pouco tempo, Carpini cativou a torcida são-paulina. Além da quebra de tabu contra o Corinthians e da conquista da Supercopa, ele manteve o time invicto até a sétima rodada do Paulistão. A equipe foi derrotado pela primeira vez no último sábado, quando perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas.

Do outro lado, o Santos ficou sem Carpini, mas trouxe de volta o técnico Fábio Carille, que estava no futebol japonês. Com o treinador, o Peixe lidera o Grupo A e também a classificação geral do Estadual, com 16 pontos, três a mais que o São Paulo.

O San-São, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, está marcado para esta quarta-feira, no Morumbis. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).