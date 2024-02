Seleção masculina de basquete é convocada para Eliminatórias da AmeriCup

A Seleção Brasileira masculina de basquete definiu o grupo que irá representar o país nos duelos contra o Paraguai, nos dias 23 e 26 de fevereiro, pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025. Foram chamados 14 jogadores.

O Brasil não deve ter problemas nesta primeira janela da competição até pela fragilidade do adversário. Por isso, convocou um time mesclado de atletas experientes e jovens.

Além disso, Helinho Garcia será o comandante do Brasil, com Demétrius Ferraciú de assistente. Gustavo De Conti, técnico principal da Seleção, está focado no planejamento para o Pré-Olímpico em julho.

"É sempre muito bom voltar à Seleção, ainda mais para jogar no Brasil. Feliz, de rever o grupo e a torcida. E num momento importante, meses antes do Pré-Olímpico", disse Bruno Caboclo, um dos convocados.

O primeiro jogo será na capital paulista, no Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, no dia 23, às 19 horas. Três dias depois, as equipes se reencontram na cidade de Assunção, no Paraguai. O Brasil também irá enfrentar Uruguai e Panamá. Os três melhores conseguem a classificação.

Confira os convocados:



Elinho Corazza - Corinthians



Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB



Alexey Borges - Capitanes- MEX



Georginho - Ratiopharm Ulm-ALE



Didi Louzada - Flamengo



Zu Júnior - SESI Franca



Daniel Onwenu - Corinthians



Danilo Fuzaro - Minas



Gabriel Jaú - Flamengo



Bruno Caboclo - Partizan-SRB



Lucas Dias - SESI Franca



Márcio - SESI Franca



Mãozinha - Capitanes-MEX



Ruan - Capitanes-MEX.