São Paulo x Santos: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Paulista

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Santos na noite de hoje (14), às 19h30, pela oitava rodada do Paulistão.

A partida terá transmissão da Cazé TV no Youtube no pay-per-view Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor vem de derrota para a Ponte Preta, quando perdeu a invencibilidade do ano. Ainda assim, o Tricolor lidera o grupo D com 13 pontos.

O Santos é atualmente o time com maior pontuação do Paulistão. O time de Fábio Carille tem um jogo a mais do que o Tricolor e o Palmeiras, mas já soma 16 pontos.

São Paulo x Santos - Campeonato Paulista 8ª rodada

SÃO PAULO: Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick, Luciano e Nikão (Ferreirinha); Calleri. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schimidt, Diego Pituca e Nonato; Otero, Guilherme e Willian (Furch). Técnico: Fábio Carille.