'São Paulo contratou o James por vaidade. Errou feio', critica Mauro Cezar

James Rodríguez foi tema do UOL News Esporte. O comentarista Mauro Cezar Pereira classificou a contratação como uma vaidade da diretoria do São Paulo que não deu certo.

O tempo mostrou que foi um equívoco, um erro. Foi uma vaidade, um rasgo de vaidade, 'vamos trazer um jogador extraclasse'. Ele é um jogador extraclasse, mas fisicamente ele é bem problemático infelizmente Mauro Cezar Pereira

"O São Paulo como qualquer clube de futebol, não pode contratar um jogador com base em suposições ou se baseando no que fala A, B ou C. Tem que fazer um estudo mais aprofundado sobre o perfil técnico. E no caso do James, tem o estágio físico, que é ruim já há muito tempo. É uma situação no mínimo controversa. São Paulo errou. James é um jogador que há muito tempo vem sofrendo com lesões, não tem regularidade, participa de poucas partidas por ano e no São Paulo nunca se apresentou na 'ponta dos cascos', voando, para ser o cara que vai solucionar as questões dos clubes".

