Santos vive boa fase no Paulistão, mas não vence o São Paulo como visitante há mais de três anos

O Santos largou no Campeonato Paulista com o pé direito. Depois do inédito rebaixamento à Série B do Brasileiro, o Peixe tem a melhor campanha do Estadual em 2024 e vive ótima fase. Mas terá que encerrar um longo jejum diante do São Paulo, nesta quarta-feira, se quiser dar sequência ao bom momento.

A equipe da Baixada Santista não vence o Tricolor como visitante há mais de três anos. O último triunfo no dia 10 de janeiro de 2021, quando o time derrotou o rival por 1 a 0, com gol marcado por Jobson.

De lá para cá, as equipes disputaram cinco clássicos no Morumbis. O Santos foi derrotado quatro vezes e obteve um empate.

No último encontro entre eles, o Peixe foi goleado. O São Paulo venceu o adversário por 4 a 1 em seus domínios, em San-São válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Os gols tricolores foram de Calleri (duas vezes), David e Alexandre Pato. Marcos Leonardo descontou para o time santista.

Embalado nesta temporada, o Santos espera quebrar este tabu para continuar somando pontos na tabela. O time de Fábio Carille lidera o Grupo A e também a classificação geral do Paulistão, com 16 pontos.

No entanto, a missão não será fácil. O São Paulo não perde uma partida no Morumbis desde setembro do último ano, quando foi derrotado pelo Fortaleza, pelo Brasileirão. Dali em diante, foram nove vitórias e dois empates nos duelos disputados no Morumbis.

Válido pela oitava rodada do Estadual, o San-São está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. O jogo vale a liderança da tabela geral do torneio.