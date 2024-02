Salto de Haaland que quase originou golaço ao City chegou a 2,34 metros de altura

O Manchester City venceu o Copenhagen por 3 a 1 nesta terça-feira, e deu um passo importante em busca da classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. A estrela Haaland passou em branco na vitória da equipe, mas se destacou por outro fator. O atacante norueguês, ao tentar acertar um voleio, alcançou um incrível salto que chegou aos 2,34 metros de altura.

A tentativa de Haaland, no entanto, acabou não dando certo e o gol não saiu. Todavia, a impressionante acrobacia protagonizada pelo atleta pode ser comparada com outros grandes saltos do futebol mundial.

O atacante norueguês se aproximou do feito de Cristiano Ronaldo, que alcançou uma altura de 2,55 metros quando ainda jogava pela Juventus. Na ocasião, o astro português realizou o salto em um gol de cabeça contra a Sampdoria, da Itália.

Outro lance, também protagonizado por Cristiano Ronaldo, foi o gol do português contra o Manchester United, quando atuava com a camisa do Real Madrid. O atleta atingiu incríveis 2,93 metros de altura para balançar as redes.

Haaland já se mostrou ser um atacante matador, que recorre a todas as alternativas possíveis para marcar um gol. Na edição passada da Liga dos Campeões, o norueguês anotou um golaço de voleio contra seu ex-clube Borussia Dortmund. O lance rodou o mundo rapidamente devido à plasticidade do movimento realizado pelo centroavante.

O atacante é o artilheiro do Manchester City na temporada, com 21 gols marcados. Recentemente, ao marcar duas vezes na vitória da equipe contra o Everton, pelo Campeonato Inglês, Haaland pôs fim a um período de dois meses sem balançar as redes a favor do time.