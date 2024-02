Rumo ao Inter: veja os números do ex-palmeirense Wesley pelo Cruzeiro

A direção do Internacional espera oficializar em breve a contratação do atacante Wesley para a sequência da temporada 2024. Revelado pelo Palmeiras, o veloz jogador estava defendendo as cores do Cruzeiro, em uma passagem sem tanto brilho.

No time mineiro, segundo dados da SofaScore, Wesley disputou 42 partidas, sendo 32 delas como titular. Foram apenas 4 gols marcados e 2 assistências neste período na Toca da Raposa.

Wesley Ribeiro (24 anos) pelo Cruzeiro em 2023: ?? 42 jogos (32 titular)

?? 4 gols

?? 2 assistências

? 27 passes decisivos

? 71 finalizações (27 no gol)

? 112 bolas recuperadas

? 56 dribles certos (!)

? 42 faltas sofridas (!)

? Nota Sofascore 6.78 ??? pic.twitter.com/Xbk0YCYBYo ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 13, 2024

Wesley ainda serviu os seus companheiros com 27 passes decisivos, finalizou 71 vezes a gol (sendo 27 no alvo), recuperou 112 boas e conseguiu 56 dribles certos.

A tendência é que o Inter adquira 50% dos direitos de Wesley. A outra metade ainda teria Palmeiras e Jacuipense-BA com uma participação em uma futura negociação.