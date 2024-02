PSG x Real Sociedad: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

PSG e Real Sociedad entram em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Paris, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será a primeira das duas que serão disputadas entre as equipes. Classificados na segunda posição do Grupo F, os franceses buscam acabar com a invencibilidade dos espanhóis no torneio.

ONDE ASSISTIR



TNT e HBO Max fazem a transmissão do confronto.

PONTUAÇÃO NA FASE DE GRUPOS

PSG - 8 pontos em 6 partidas - vice-líder do Grupo F



Real Sociedad - 12 pontos em 6 partidas - líder do Grupo E

ESCALAÇÕES



PSG



Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira e Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola.



Técnico: Luis Enrique

Real Sociedad



Remiro; Galán, Le Normand, Zubeldia e Traoré; Merino, Zubimendi e Méndez; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.



Técnico: Imanol Alguacil

ARBITRAGEM



O italiano Marco Guida comandará a arbitragem do confronto, acompanhado dos assistentes também italianos Ciro Carbone e Giorgio Peretti.