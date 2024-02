Palmeiras abre venda geral dos ingressos para Derby contra o Corinthians em Barueri

Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo, às 18h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão anunciou nesta quarta-feira a abertura da venda geral dos ingressos para o Derby, que acontece na Arena Barueri. O torcedor pode adquirir as entradas no site oficial do clube.

Os valores dos ingressos estão com um preço mais baixo em relação a outras partidas do Palmeiras como mandante. Os preços variam de R$40,00 a R$140,00, com meias-entradas e inteiras.

O Palmeiras segue mandando seus jogos na cidade de Barueri devido às más condições do gramado do Allianz Parque. O clube já se pronunciou a respeito do ocorrido e não voltará para seu estádio até que as alterações sejam realizadas. Com isso, a Arena Barueri, adquirida por Leila Pereira em 2023, vai receber o Derby.

A venda geral pro clássico de domingo tá

As últimas partidas do Palmeiras não tiveram bom público, sendo a última contra o Ituano presenciada por pouco mais de oito mil espectadores. Todavia, por se tratar de um clássico com torcida única, a expectativa é de casa cheia.

O time comandado por Abel Ferreira busca vencer mais um clássico na temporada. A equipe foi derrotada pelo São Paulo na Supercopa Rei nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, mas venceu o Santos em jogo válido pelo Paulista.

Antes do Derby, o Palmeiras encara o São Bernardo, fora de casa, nesta quinta-feira. O Corinthians terá compromisso contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, nesta quarta-feira. Ambas as partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras é líder do Grupo B da competição, com 14 pontos conquistados. O Corinthians, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos somados.