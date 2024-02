Botafogo-SP x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulistão

O Corinthians encara o Botafogo-SP fora de casa, em busca de mais uma vitória para espantar a má fase. O jogo é hoje, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Paulista.

A partida será transmitida ao vivo pelo Paulistão Play e na TV Record. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians conseguiu a segunda vitória no campeonato na última rodada, contra a Portuguesa, e, agora, luta para emplacar uma sequência positiva. O clube do Parque São Jorge ainda ocupa a lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos.

O Botafogo-SP também está mal. O time tem oito pontos e aparece em último no Grupo D.

Botafogo-SP x Corinthians

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data e horário: 14 de fevereiro de 2024, às 21h35

Transmissão: TV Record e Paulistão Play

Corinthians: Cassio; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique (Hugo), Caetano; Raniele, Maycon, Garro; Wesley, Romero (Pedro Raul) e Yuri Alberto.

Botafogo-SP: João Carlos; Lucas Dias, Fabio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio, Matheus Barbosa, Leandro Maciel, Douglas Baggio e Jean Victor; Tiago Alves e Alex Sandro