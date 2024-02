Mercedes lança carro para temporada da F1 baseado em "aprendizado"

A equipe Mercedes divulgou na manhã desta quarta-feira seu novo carro para a temporada 2024 da Fórmula 1. O modelo W15 é baseado "nos aprendizados das duas temporadas anteriores", segundo divulgou a própria escuderia em seu comunicado.

As principais mudanças trazem um novo chassi e uma nova caixa de câmbio. O foco é trazer, na parte aerodinâmica, um carro eficiente.

A Mercedes ainda pontua que a equipe trabalhou duro pela melhoria do imprevisível eixo traseiro do carro anterior. A ideia é que ambos os eixos, principalmente o traseiro, mantivessem um melhor controle do pneu do que no W14.

O modelo W15 será o último carro da Mercedes pilotado por Lewis Hamilton. O britânico definiu que irá para a Ferrari em 2025. O outro piloto do time segue sendo George Russell.