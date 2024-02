Luiz Henrique volta da Espanha e reforça o Botafogo para duelo contra o Volta Redonda

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Os alvinegros precisam da vitória para não se complicarem no Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Tiago Nunes poderá contar com o atacante Luiz Henrique.

O jogador retornou da Espanha, onde acompanhou o aniversário da filha. Luiz Henrique realizou apenas um treino com o elenco visando este confronto e, por isso, pode começar o jogo no banco de reservas.

Fala, Luiz Henrique! ??? Bora pra resenha com o novo atacante do Fogão! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1tNeqLUTF7 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 6, 2024

A contratação de Luiz Henrique é a mais cara da história do futebol brasileiro em números absolutos. Os valores pagos pelo Botafogo ao Real Betis, da Espanha, chegam a 20 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual).

O Botafogo está na quinta posição do Campeonato Carioca, com apenas 11 pontos conquistados. Uma vitória pode fazer a equipe entrar na zona de classificação para as semifinais do Estadual.