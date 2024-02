Romão: quem é volante brasileiro com recorde de desarmes na Liga Europa

Do UOL, em São Paulo

Júlio Romão ainda tem nome pouco conhecido no Brasil, mas o volante de 25 anos vem, aos poucos, mostrando suas credenciais no futebol europeu.

Rei dos desarmes?

O jogador do Qarabag lidera o ranking de desarmes da atual edição da Liga Europa, com 16 interceptações para a equipe do Azerbaijão, além de outras 27 recuperações da posse de bola.

Romão conquistou o topo da lista mesmo sem atuar em 100% dos jogos. Ele participou de cinco das seis partidas do time no torneio da Uefa até o momento.

Ele, inclusive, deve ser titular no duelo do Qarabag contra o Braga, pelas oitavas de final da competição. O embate ocorre amanhã, a partir das 17h, em Portugal. A fase, aliás, reúne outros clubes tradicionais, como Milan, Benfica, Sporting e Olympique de Marselha.

Estar no meio destes gigantes mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. Apesar de ter equipes conhecidas, o Qarabag também vem tendo um excelente desempenho no Azerbaijão nos últimos anos, e isso nos capacita a sonhar mais. Temos grandes chances de surpreender, mas temos que manter a humildade e entrar fortes contra o Braga Júlio Romão

Quem é Romão?

Nasceu em 1998 na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e deu seus primeiros passos no futebol no clube da cidade.

Atuou pela base de diferentes times do Brasil antes de trocar o seu país pela Europa: passou por Goiás, Athletico e Ponte Preta entre 2014 e 2019.

Chegou ao Santa Clara, de Portugal, em 2020 — lá, ganhou oportunidades no elenco profissional e se transferiu ao Qarabag dois anos depois.

É volante titular da equipe do Azerbaijão e, nesta temporada, já defendeu o clube em 32 partidas, marcando um gol. Tem contrato até a metade de 2026.