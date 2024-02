Juan Sforza é esperado no Rio de Janeiro para ser anunciado como novo reforço do Vasco

O Vasco vai confirmar nos próximos dias mais um reforço para a temporada. O volante Juan Sforza é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e ser anunciado.

O jogador de 22 anos vai assinar contrato até 2028 com os cruzmaltinos. A expectativa é a de que Sforza já esteja regularizado para ser opção para Ramón Díaz, neste domingo, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.

O argentino estava com sua seleção na disputa do Pré-Olímpico. Sforza tem 21 anos e estava no Newell's Old Boys-ARG. Pelo clube argentino disputou 113 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.

Dentro de campo, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã às 21h30 (de Brasília). Os cruzmaltinos precisam da vitória para seguirem dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. A partida é válida pela 8ª rodada da competição.