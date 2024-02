Jogador condenado por matar ex com taco fez campanha contra o feminicídio

O jogador Giovanni Padovani, condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, participou de uma campanha contra a violência de gênero, que inclui o feminicídio.

O que aconteceu

Padovani estampou a campanha com os dizeres "o Troina diz não à violência de gênero" e "pare a violência contra as mulheres". Eu seu Instagram, o jogador postou a imagem e colocou a legenda "não à violência contra as mulheres".

A campanha aconteceu menos de um ano antes do assassinato de Alessandra. Giovanni desferiu pontapés, socos e golpes com um martelo. Depois, a agrediu com um taco de beisebol e com um banco de ferro.

O casal ficou junto por cerca de um ano. Depois que se separaram, ele supostamente a bombardeou com mensagens e ligações. Com isso, Alessandra o denunciou à polícia italiana por perseguição, mas a Justiça optou por não conceder uma medida protetiva.

O tribunal italiano considerou Padovani culpado pela morte da modelo. Na ocasião, ele tinha 27 anos e atuava no Sancataldese, da quarta divisão.

Giovanni foi condenado por homicídio qualificado por premeditação, assédio, motivo fútil e vínculo afetivo. As informações são do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e por meio da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.