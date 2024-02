Willian Bigode busca voltar a marcar contra o São Paulo após sete anos

O Santos vive um bom momento no Campeonato Paulista. O Peixe é o líder geral do estadual, com 16 pontos somados após sete rodadas, e vem de uma sequência de quatro jogos sem perder. Uma peça tem sido importante para o técnico Fábio Carille neste início de temporada: o atacante Willian Bigode.

Bigode começou a temporada no banco de reservas e vinha acumulando minutos como um 12º jogador de Carille - tanto é que foi utilizado pelo treinador em todos os jogos do Santos na temporada. Mas foi com a lesão de Julio Furch que ganhou a vaga de titular no ataque nos últimos jogos e não decepcionou: marcou no empate com o Mirassol, em 2 a 2, na sétima rodada do estadual.

Vivendo bom momento no Santos, o atleta quer dar continuidade à fase artilheira, voltando a marcar contra o rival São Paulo. Willian Bigode não faz um gol contra o Tricolor paulista desde o dia 2 de junho de 2018. Na ocasião, ainda defendia o Palmeiras e balançou as redes na vitória alviverde por 3 a 1.

Desde então, o jogador do Santos acumulou passagens por clubes brasileiros como Fluminense e Athletico-PR, mas não voltou a marcar contra o São Paulo. O atacante esteve em campo em 11 jogos contra o Tricolor nos últimos sete anos, porém não conseguiu corresponder.

Dessas 11 oportunidades, nove aconteceram enquanto o centroavante vestiu a camisa do Palmeiras entre 2018 e 2021. Pelo Fluminense, teve apenas uma chance em 2022, enquanto as últimas duas partidas foram defendendo as cores do Furacão na temporada de 2023.

Apesar de não balançar as redes contra o São Paulo por um tempo considerável, Bigode tem o Tricolor como vítima favorita entre os três principais rivais paulistas - agora que veste a camisa do próprio Santos, que ocupa de fato o topo da lista.

Bigode já esteve em campo em 35 confrontos contra o São Paulo defendendo diferentes equipes do futebol brasileiro. Foram cinco gols marcados - quatro com a camisa do Verdão e um enquanto jogava pelo Cruzeiro. O histórico é equilibrado: teve 11 vitórias, 11 empates e sofreu 13 derrotas contra o São Paulo.

Com Bigode, que procura desencantar com o Santos, o Peixe volta a campo nesta quarta-feira (14) para enfrentar o São Paulo. O clássico San-São acontece a partir das 19h30 (de Brasília), no MorumBis, pela oitava rodada do Paulistão.

