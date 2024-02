Internacional x Brasil: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Gaúchão

O duelo entre Internacional e Brasil de Pelotas será realizado hoje (14), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Inter é o líder do Gaúchão, com 16 pontos somados. Ao todo, são 5 vitórias, um empate e uma derrota.

O Brasil de Pelotas ocupa a 4ª posição da tabela com 10 pontos. São 4 empates, 2 vitórias e uma derrota.

No retrospecto geral, são 68 jogos entre os dois clubes, com 42 vitórias do Inter, 17 empates e 9 vitórias do Brasil.

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir

Internacional x Brasil de Pelotas -- Campeonato Gaúcho

Local: Beira-Rio

Data e horário: 14 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Sportv e Premiere