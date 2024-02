Igor Coronado, novo reforço do Corinthians, acumula bons números no Oriente Médio

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do meia Igor Coronado, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O brasileiro obteve bons números em sua passagem pela equipe. Segundo o Transfermarkt, o atleta participou de 48 gols em 71 jogos, e foi um dos grandes destaques do time nas últimas temporadas.

Coronado também vinha sendo importante para o Al-Ittihad nesta temporada. O meia anotou cinco gols e sete assistências em 17 aparições. A sua última participação direta a favor dos sauditas aconteceu no fim de 2023, na derrota do time para o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o atleta concedeu uma assistência para um dos tentos.

Além dos ótimos números somados no Al-Ittihad, Coronado possui uma passagem interessante pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Por lá, o brasileiro viveu uma das fases mais goleadores de sua carreira, com 46 gols marcados em 74 jogos. O meia também anotou 33 assistências no período, contribuindo diretamente em 79 tentos do time.

Nascido no Brasil, Coronado nunca atuou por um clube brasileiro. O meia construiu toda a sua carreira no exterior, com passagens pela Itália, onde jogou no Palermo, e também em Malta.

Os bons dados ofensivos de Coronado, principalmente no Oriente Médio, chamaram a atenção da diretoria corintiana. O meia de 31 anos chega para suprir a carência que o elenco de António Oliveira possui na posição.