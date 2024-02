Fifa estuda unificar o troféu das Copas feminina e masculina, diz jornal

A Fifa quer unificar os troféus recebidos pelas seleções campeãs das Copas do Mundo de Futebol masculina e feminina.

O que aconteceu

O novo troféu que receberia o país campeão da próxima Copa do Mundo masculina em 2026 terá um 'gêmeo' para a Copa do Mundo feminina, que será disputada em 2027. O Congresso Extraordinário da Fifa será realizado na Tailândia no dia 17 de maio. Essa informação é do jornal espanhol Diario AS.

Os troféus têm diferenças de tamanho, peso, material e valor. A paridade salarial é outro objetivo de igualdade, mas depende dos direitos televisivos.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, culpou as emissoras de televisão pela diferença de prêmios por não fazerem ofertas mais atraentes pelos direitos televisivos da competição feminina. Infantino criticou abertamente alguns canais por oferecerem apenas 1% do que foi pago no último torneio masculino.

Há diferenças entre as Copas do Mundo masculina e feminina em relação ao número de equipes participantes, prêmios financeiros e audiências televisivas.