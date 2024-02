Ex-São Paulo, Marquinhos é esperado para assinar contrato com o Fluminense

O Fluminense deve confirmar nesta quarta-feira a contratação do atacante Marquinhos, ex-São Paulo. O jogador, que estava com a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, chega por empréstimo de uma temporada junto ao Arsenal, da Inglaterra.

Marquinhos é cria das categorias de base do São Paulo e estava no Nantes, da França, emprestado pelo arsenal. O atacante atua pelos lados e será mais uma opção para o técnico Fernando Diniz.

? NÓS SOMOS DO RIO DE JANEIRO

CIDADE DE PRAIA E CARNAVAL ? É A QUARTA DE CINZAS COM O TRICOLOR EM CAMPO! HOJE, ÀS 21h30, NO MARACA, TEM CLÁSSICO CONTRA O VASCO! PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/nAFkFe73gf ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 14, 2024

O jogador não vai precisar de tempo para se preparar fisicamente. Com isso, assim que for regularizado poderá estrear com a camisa tricolor.

Dentro de campo, o Fluminense terá o clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os tricolores vão tentar manter a liderança do Campeonato Carioca.