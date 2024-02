Em alta no Santos, João Schmidt reencontra o São Paulo vestindo a camisa de rival pela primeira vez

O San-São é um clássico muito aguardado pelas torcidas de Santos e São Paulo. O duelo entre duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro sempre reserva momentos especiais e, para João Schmidt, volante do Peixe, não será diferente nesta quarta-feira.

O jogador de 30 anos foi formado nas categorias de base do São Paulo e permaneceu no Tricolor paulista por 12 anos, encerrando sua passagem pela equipe da capital em 2017. Sendo assim, essa será a primeira vez que Schmidt disputará o clássico vestindo a camisa do Alvinegro Praiano.

Cria de Cotia, o volante esteve em campo em 70 jogos pelo São Paulo, com dois gols marcados ao longo de sua passagem - nenhum deles contra o Peixe.

Das 70 partidas em que disputou com a camisa tricolor, sete foram clássicos contra o Santos, sua atual equipe. Schmidt atuou em apenas três, mas não acumulou bons resultados no geral: teve uma vitória, um empate e cinco derrotas. Agora, o atleta está do lado alvinegro e busca iniciar bem seu retrospecto com a camisa santista.

João Schmidt deixou o São Paulo em 2017 depois de não renovar contrato com o clube. O volante, então, rumou à Atalanta, da Itália. A partir daí, também teve passagens por Rio Ave e Vitória de Setúbal (POR), e por dois times japoneses. O jogador, então, recebeu proposta do Santos e assinou até o fim da temporada.

João Schmidt, desde então, vem sendo peça fundamental do time comandado pelo técnico Fábio Carille. O atleta é titular no meio-campo alvinegro e saiu jogando em seis das sete partidas do Santos no Paulistão, saindo do banco em uma. Além de estar sempre em campo, o jogador foi decisivo no clássico contra o Corinthians nessa edição do estadual, quando marcou o gol do triunfo por 1 a 0.

A cada confronto, o volante também prova sua importância no setor defensivo da equipe de Carille. Segundo o Sofascore, o atleta tem uma média de 1.3 interceptações por jogo, com cerca de três desarmes em cada embate. Além disso, também possui média de 5.3 recuperações por confronto, ganhando 61% dos duelos pelo chão.

Antes do San-São, Schmidt ainda revelou o sentimento de voltar ao estádio onde já passou por tantas experiências. "Já estive no Morumbis em bastantes jogos, foram bastantes anos lá, é muito especial. E agora defendendo a camisa do Santos, contra a torcida do São Paulo, vai ser uma emoção diferente. É uma emoção muito grande".

Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Paulistão. O Peixe é o líder da classificação geral, com 16 pontos, enquanto o Tricolor é o terceiro colocado, com 14. O Alvinegro Praiano vem em boa fase - não perde há quatro jogos seguidos.