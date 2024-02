Jogo entre São Bernardo e Palmeiras será entre os técnicos mais longevos do Paulistão

O duelo entre São Bernardo e Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira, coloca frente a frente as equipes que têm os técnicos mais longevos da Série A1 do Campeonato Paulista. Do lado do time do ABC, Márcio Zanardi, e do lado do Verdão, Abel Ferreira.

O português está no comando do Verdão desde outubro de 2020. Abel assumiu o cargo deixado por Vanderlei Luxemburgo. Nesse período, ele e sua comissão comandaram o Alviverde em 260 jogos. Foram 149 vitórias, 64 empates e 47 derrotas. Desde então, o clube conquistou nove títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil e uma Supercopa (2023).

Enquanto Márcio Zanardi está no comando do clube do ABC desde setembro de 2021, quando assumiu o cargo deixado por Ricardo Catalá. Desde então, ele comandou a equipe em 91 partidas, tendo 41 vitórias, 21 derrotas e 29 empates. Além disso, conquistou a Copa Paulista de 2021. Em 2022, levou a equipe ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

Abel Ferreira disputa seu quarto Campeonato Paulista e busca o tri consecutivo do Estadual à frente do Verdão. Ele tem um vice e dois títulos. Enquanto isso, Zanardi comanda o Bernô pela terceira vez no Paulistão. Nas edições de 2022 e 2023, chegou até as quartas de final. No último Paulista, aliás, o Verdão eliminou o São Bernardo nesta fase, após vitória por 1 a 0. Na ocasião, Rony marcou o gol palmeirense.

Com 14 pontos, o Palmeiras é líder do Grupo B, com quatro vitórias e dois empates. O clube é o único time ainda invicto na competição. Do outro lado, o São Bernardo tem 12 pontos e está na terceira posição do Grupo D. A equipe tem três vitórias, três empates e uma derrota.

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam amanhã (15) pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo.

