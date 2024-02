Decisivo em clássicos no MorumBis, Calleri busca manter bons números contra o Santos

O atacante Jonathan Calleri é uma das esperanças de gol no São Paulo para o clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira 914), no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. Dentro de campo, ele tentará manter as boas estatísticas contra o rival.

Calleri enfrentou o Peixe oito vezes em sua carreira. Ao todo, ele obteve quatro vitórias, dois empates e somente duas derrotas.

Além disso, o argentino soma cinco bolas na rede diante do Santos. O camisa 9 marcou cinco gols em quatro partidas disputadas contra o adversário. Todos os tentos foram anotados no MorumBis.

O atacante foi decisivo no último San-São disputado no estádio tricolor. Ele fez dois gols na vitória por 4 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Desta vez, Calleri vê o Santos "melhor do que em 2023" e espera um confronto difícil.

"Bonito jogar contra o Santos de novo em casa, vamos ter uma boa lembrança dos jogos anteriores. Mas precisamos voltar ao caminho das vitórias, jogar melhor e tentar esquecer o que foi o último jogo. É um jogo importante, Santos vem muito melhor que o ano anterior, vai ser um jogo disputado, eles têm um grande time nesse ano. Tomara que a gente consiga vencer, é muito importante para nós essa vitória no MorumBis", afirmou o jogador.

Com um jogo a menos, o São Paulo lidera o Grupo D, com 13 pontos, mas vem de uma derrota para a Ponte Preta, no último sábado, por 2 a 0. O revés fez a equipe perder a invencibilidade na competição.

Se ganhar, porém, o Tricolor irá igualar a pontuação do Santos na classificação geral do Paulistão. O clássico ocorre nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no MorumBis, pela oitava rodada do Estadual.

