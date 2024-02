Corinthians insiste em uma receita perigosa, diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte sobre o Corinthians. Para ele, o clube erra na gestão ao investir em jogadores ao invés de reduzir as duas dívidas.

'Não dá para ter tudo': "Tivemos no início da atual gestão a apresentação do novo patrocinador e isso deixou os torcedores orgulhosos. O grande mote era 'temos o maior patrocínio máster do Brasil, R$ 120 milhões por ano'. Ok, que se utilize esse dinheiro para pagar a Caixa, como qualquer pessoa que vá buscar um financiamento e tem que pagar. Porque não pagar? 'Aí não dá para ter time'. Amigo, não dá para ter tudo. Quer ter estádio, pagar quando pode, ter time forte. Não é possível reunir tudo isso. Corinthians segue em um caminho errado".

'Não agrada torcedor': "Corinthians teria que passar por um período de um cinto apertado, cortando gastos, acertando dívidas, eliminando-as, renegociando-as, para tentar em alguns anos voltar a competir dentro do seu patamar que seria o normal e dentro daquilo que é possível para o Corinthians. Esse discurso obviamente não agrada o torcedor, mas ninguém está aqui para agradar torcedor. E dirigente de futebol também também não deveria estar preocupado em agradar o torcedor e sim em fazer o melhor para o clube. Torcedor tem pensamento imediatista".

