Confira onde assistir aos jogos do Sport, Vitória e Ceará pela Copa do Nordeste

A Fase de Grupos da Copa do Nordeste chega à terceira rodada. Nesta quarta-feira, entrarão em campo Itabaiana e Sport Recife, Juazeirense e Vitória, além de Náutico e Ceará. Confira onde assistir aos duelos.

Itabaiana x Sport Recife



Na Arena Batistão, em Aracaju, Itabaiana e Sport Recife se enfrentam às 19h (de Brasília).



Onde assistir: O jogo terá transmissão do streaming DAZN e do canal fechado Nosso Futebol.

Juazeirense x Vitória



Juazeirense e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes.



Onde assistir: A partida será transmitida na TV Aratu, no streaming DAZN, e no canal fechado Nosso Futebol.



Náutico x Ceará



No Estádio Eládio de Barros Carvalho, Náutico e Ceará entram em campo às 21h30 (de Brasília).



Onde assistir: O duelo terá transmissão da TV Jornal e TV Jangadeiro (afiliadas do SBT), no streaming DAZN, e no canal fechado Nosso Futebol.