Com 'Dream Team', All Star Game terá uma prévia dos craques das Olimpíadas

"Um jogo forte e disputado entre os maiores da NBA". É o que promete a entidade que regulamenta a maior liga de basquete do mundo. O All Star Game será neste fim de semana e as festividades irão reunir as estrelas que têm o passaporte carimbado às Olimpíadas de Paris.

O aperitivo começa já na sexta-feira (16), com o torneio entre novatos. No dia seguinte, o evento contará com duelo de habilidades, campeonato de três pontos, duelo de três pontos entre Stephen Curry e Sabrina Ionescu e o famoso concurso de enterradas.

Tudo isso para esquentar o duelo de domingo (18), entre dois times formados pelos melhores atletas das conferências leste e oeste da NBA.

Nós vamos tratar esse jogo realmente como algo competitivo, são alguns dos melhores jogadores de cada conferência jogando um contra o outro. Ouvimos alguns feedbacks sobre o All Star Game, e nos apontaram que costumava ser um jogo competitivo. Todos querem ver um jogo forte, pegado. Nos bastidores, a gente começou a conversar com os jogadores e todos abraçaram a ideia de participar.

Mark Tatum, vice-comissário e diretor de operações da NBA

LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns) e Stephen Curry (Golden State Warriors) jogarão juntos, no time da Conferência Oeste. Um aperitivo e tanto da equipe dos Estados Unidos que promete ir forte para as Olimpíadas de Paris.

Além deles, o elenco da Oeste terá Luka Doncic (Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Devin Booker (Suns), Anthony Davis (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Paul George (Clippers), Kawhi Leonard (Clippers) e Karl-Anthony Towns (Timberwolves).

Do outro lado, o time da Conferência Leste será formado por Damian Lillard (Bucks), Tyrese Haliburton (Pacers), Jayson Tatum (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Bam Adebayo (Heat), Paolo Banchero (Magic), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Maxey (76ers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Scottie Barnes (Raptors) e Trae Young (Hawks).

É importante destacar que em ambos os times contam com estrangeiros: Nikola Jokic (sérvio), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Luka Doncic (Eslovênia) e Giannis Antetokounmpo (Grécia). Mais um ponto a ser observado quando se fala em prévia de Jogos Olímpicos.

É muito bom ver o crescimento do All Star Game globalmente e ver o que o evento se tornou. O basquete é o esporte que mais cresce no mundo, com atletas cada vez melhores. Creio que a competição olímpica, entre julho e agosto, será muito disputada. Temos jogadores do mundo inteiro na NBA, todos os países estão evoluindo muito no basquete.

Mark Tatum, vice-comissário e diretor de operações da NBA

Para o All Star Game, os atletas terão a possibilidade de treinar juntos alguns dias antes do embate, justamente durante os outros eventos da festividade. A intenção da NBA é que ambos os times estejam entrosados para um confronto competitivo.

"Temos jogadores muito talentosos agora, com vontade, cheio de habilidades. Formamos equipes equilibradas, para que um time não ataque mais que o outro e seja um jogo realmente bom e competitivo", disse o dirigente da NBA.