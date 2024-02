Jogo com Santos coloca à prova invencibilidade do São Paulo no MorumBis

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta no último sábado, por 2 a 0, e perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista. Ainda assim, o Tricolor defende uma longa série invicta dentro do seu estádio no clássico diante do Santos, que ocorre nesta quarta-feira.

O time não perde dentro do MorumBis desde o dia 20 de setembro de 2023, quando foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. No restante da última temporada, foram seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados no local.

Em meio a essas partidas, a equipe chegou a levar um mando de campo para a Vila Belmiro. Impedido de utilizar seu estádio por causa de shows, o Tricolor enfrentou o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro e venceu por 1 a 0.

Neste ano, já sob o comando de Thiago Carpini, o São Paulo disputou três partidas no MorumBis. E com três vitórias. O time bateu o Santo André, por 3 a 1, a Portuguesa, por 1 a 0, e o Água Santa, por 3 a 0. Todos os jogos eram válidos pelo Paulistão.

Levando em conta todo o período, o Tricolor conquistou nove vitórias e dois empates jogando diante do seu torcedor. Já se vão quase cinco meses sem saber o que é perder nos seus domínios.

O São Paulo espera manter o retrospecto no San-São desta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Se vencer, o time de Thiago Carpini pode igualar o rival na classificação geral do Estadual.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.