Caio Paulista destaca cobrança de Abel e projeta duelo contra o São Bernardo

O Palmeiras é o único time invicto no Paulistão após sete rodadas disputadas. O Verdão, porém, tem um jogo a menos que a maioria das outras equipes. Na última segunda-feira (12), a equipe cedeu empate ao Santo André no fim do jogo e interrompeu a sequência de quatro vitórias.

Caio Paulista, que ganhou sua segunda chance como titular no duelo que aconteceu no Estádio Bruno José Daniel, comentou a sequência da equipe e destacou as cobranças de Abel Ferreira em relação às conversões de jogadas em gol. O camisa 16 também exaltou o trabalho do São Bernardo, próximo adversário do Verdão e projetou a partida.

"A consistência é um ponto positivo da nossa equipe. A gente vem se doando bastante tanto na marcação quanto na construção. Acho que a gente vem criando bastante, falta só um detalhezinho para transformar essas jogadas em mais gols. O professor Abel vem cobrando a gente de pelo menos em dois chutes fazer um e eu acho uma exigência muito boa porque o jogador acaba evoluindo. Estamos trabalhando nesta linha para podermos melhorar já nos próximos jogos", comentou.

"O São Bernardo é um adversário bom, fizeram uma campanha muito boa no ano passado, tem grandes jogadores lá. Vamos nos preparar nestes dois dias para ouvir o que o Abel tem para passar para nós para fazermos um grande jogo e buscarmos mais três pontos", disse.

Nesta quinta-feira (15), o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo.

Com 14 pontos, o Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo B. O Verdão busca manter a invencibilidade no torneio. Até aqui, são quatro vitórias e dois empates. Do outro lado, o São Bernardo mira a zona de classificação à próxima fase. O time comandado por Márcio Zanardi tem 12 pontos e está em terceiro lugar no Grupo D.

